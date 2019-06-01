Son Dakika Haberleri: Bursa'da kaybolan çoban aranıyor
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da kaybolan çoban aranıyor

8 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan çobanın bulunması için çalışma başlatıldı.

Bursa'da kaybolan çoban aranıyor, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan çobanın bulunması için çalışma başlatıldı.
Kırsal Çamoluk Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Sağdıç (60), koyunlarını otlatmak için araziye çıktı.
Akşam üzeri sürünün eve yalnız geldiğini gören yakınları, Sağdıç'ı çevrede aramaya başladı.
Aramalar sırasında mahalledeki Çamoluk Göleti'nde bir koyunun telef olduğunu gören Sağdıç'ın akrabaları durumu jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, Sağdıç'ın bulunması için çalışma başlattı. Gölet çevresindeki arama çalışmalarında Sağdıç'ın izine rastlanılmadı.
Arama çalışmalarına su içinde devam edilmesi için dalgıç ekip bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:26 Kaynak: AA
Çamoluk, İznik, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Morgu hurdacıya satıldığı iddia edilen hastane müdürü konuştu: Kumpas kurdular Belediye ihalesinde silahlar konuştu! Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 02:34:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da kaybolan çoban aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]