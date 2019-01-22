Bursa'da Kaybolan Engelli Genç Aranıyor
5 dakika önce
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, babasıyla gittiği bağ evinde kaybolan 17 yaşındaki engelli genç için arama çalışması başlatıldı.
Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde, babasıyla gittiği bağ evinde kaybolan 17 yaşındaki engelli genç için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Ortaköy
Mahallesi'nde oturan Nizamettin K, zihinsel engelli oğlu Arif K. (17) ile köydeki bağ evine gitti.
Mutfakta yemek yapan Nizamettin K, bir süre sonra oğlunun evde olmadığını fark etti.
Çevrede oğlunu arayan baba, sonuç alamayınca durumu jandarma ve AFAD
ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekiplerin Arif K'yı bulmak için başlattığı arama çalışmaları vatandaşların da katılımıyla sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:09 Kaynak: AA
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