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Bursa'da kaybolan engelli için arama çalışması başlatıldı

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, iki gündür kendisinden haber alınamayan engelli kişi için arama çalışması başlatıldı.

Bursa'da kaybolan engelli için arama çalışması başlatıldı, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, iki gündür kendisinden haber alınamayan engelli kişi için arama çalışması başlatıldı.

Killik Mahallesi'nde ikamet eden ve dün evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınmayan görme, işitme ve zihinsel engelli Cemal Kılıç'ın (57) ağabeyi Şaban Kılıç, durumu jandarmaya bildirdi.

Kılıç'ın bulunması için mahalle çevresinde arama faaliyeti başlatıldı.

Çalışmalara jandarmanın yanı sıra çeşitli arama kurtarma ekipleri, mahalle sakinleri ve iz takip köpekleri katılıyor.

Mustafakemalpaşa, Şaban Kılıç, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:40 Kaynak: AA
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