Bursa'da kaybolan engelli için arama çalışması başlatıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, iki gündür kendisinden haber alınamayan engelli kişi için arama çalışması başlatıldı.

Killik Mahallesi'nde ikamet eden ve dün evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınmayan görme, işitme ve zihinsel engelli Cemal Kılıç'ın (57) ağabeyi Şaban Kılıç, durumu jandarmaya bildirdi.

Kılıç'ın bulunması için mahalle çevresinde arama faaliyeti başlatıldı.

Çalışmalara jandarmanın yanı sıra çeşitli arama kurtarma ekipleri, mahalle sakinleri ve iz takip köpekleri katılıyor.