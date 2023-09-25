Kocasını öldüren sevgilisine ''Oh iyi olmuş, süpersin'' demiş - Son Dakika

Kocasını öldüren sevgilisine ''Oh iyi olmuş, süpersin'' demiş

Kocasını öldüren sevgilisine \'\'Oh iyi olmuş, süpersin\'\' demiş
Son Güncelleme: 25.09.2023 12:32

Bursa'da, kaybolduktan 6 gün sonra ormanda 9 kurşunla vurulmuş cesedi bulunan Recep Arı'yı öldürdüğünü itiraf eden Kadir Ilgız, Arı'nın eşi S.A. ile ilişkisi olduğunu da söyledi. Olay sonrası Ilgız ile S.A. arasında geçen diyaloglar da iddianameye girdi. S.A., eşini öldürdüğünü söyleyen Ilgız'a ''O iyi olmuş, süpersin'' diyerek karşılık vermiş.

Bursa'da, kaybolduktan 6 gün sonra ormanda 9 kurşunla vurulmuş cesedi bulunan Recep Arı (31) cinayetiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanık Kadir Ilgız (23) ile Arı'nın eşi tutuksuz sanık S.A. (30) hakkında, 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, sanıkların telefon mesajlaşmaları da yer aldı. S.A.'ya, WhatsApp mesajı ile "Onu paketledim. Artık seni rahatsız edemez. Eve bir daha gelemez. Annenin evine git ve orada kal" diyen Ilgız'a, Arı'nın eşinin ise telefon görüşmesinde, "Oh iyi olmuş, süpersin" diye yanıt verdiği belirtildi.

EVİNE 6 KİLOMETRE UZAKLIKTA CESEDİ BULUNDU

Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi'nde oturan Recep Arı, 24 Şubat günü eşi ile tartıştıktan sonra, av tüfeğini de yanına alıp, evden çıktı. Kamyonetine binip giden Arı'dan bir daha haber alamayan ailesi, kayıp başvurusu yaptı. Jandarma arama çalışması başlatırken, yakınları 1 Mart günü evine 6 kilometre uzaklıktaki Burhaniye Mahallesi'ndeki ormanda, Recep Arı'nın cesedini buldu. Arı'nın cebinde 4 bin 500 TL olduğunu tespit eden jandarma, cüzdanı ile cep telefonuna ise ulaşamadı.

Genç kadının kocasını öldüren sevgilisine attığı mesajlar iddianameye girdi: Oh iyi olmuş, süpersin

BAŞINDAN VE VÜCUDUNDAN 9 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, Recep Arı'nın başından ve vücudundan 9 kurşunla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayet şüphelisi olarak Arı'nın eşi S.A. ile arkadaşı Kadir Ilgız'ı gözaltına aldı.

"EŞİYLE İLİŞKİM VARDI" DİYEREK CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Jandarma Komutanlığı'nda susma hakkını kullanan şüphelilerden Kadir Ilgız'ın bir süre sonra suçunu itiraf ettiği belirtildi. S.A. ile ilişkisi olduğunu belirten Kadir Ilgız'ın, bunu öğrenen Recep Arı ile çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söylediği ifade edildi. Sevk edildikleri adliyede 'Kasten öldürme' suçundan Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 2 şüpheliden Kadir Ilgız tutuklandı, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Genç kadının kocasını öldüren sevgilisine attığı mesajlar iddianameye girdi: Oh iyi olmuş, süpersin

"2 KURŞUN SIKTIM, 9 DEĞİL"

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma 6,5 ay sonra tamamlandı. 2 sanık hakkında hazırlanan 4 sayfalık iddianamede, Kadir Ilgız'ın cinayeti itiraf ettiği ancak maktul Recep Arı'ya 2 kurşun sıktığını söylediği belirtildi. İddianamede Ilgız'ın, olay günüyle ilgili, "Evinden alıp ormana götürdüm. Orada aramızda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu bacağından bıçakla yaraladım. Bu sırada Recep silah çekti. Boğuşma sırasında elindeki tabancayı aldım, 2 el ateş ettim. Adli Tıp Kurumu raporunda 9 adet kurşun atıldığı söyleniyor. Kabul etmiyorum" savunmasına yer verildi.

Genç kadının kocasını öldüren sevgilisine attığı mesajlar iddianameye girdi: Oh iyi olmuş, süpersin

"KADİR İLE MESAJLAŞTIĞIMI GÖRDÜ VE BENİ DARBETTİ"

İddianamede, Recep Arı ile 2011 yılında evlendiğini ve sürekli şiddet gördüğünü öne süren S.A.'nın da ifadesine yer verildi. S.A. ifadesinde, "Recep beni darbederken, Kadir de gördü. Olaydan 1 yıl önce Kadir ile aramızda gönül ilişkisi başladı. Kadir ile mesajlaştığımı Recep gördü ve beni darbetti. Eline tüfek alıp, 'Önce Kadir'i, sonra eve gelip seni öldüreceğim' diyerek evden çıktı. Ertesi gün sabaha kadar gelmedi. Ben de KADES'i aradım, yardım istedim. Daha sonra Kadın Sığınma Evi'ne gittim. Burada cep telefonumdaki WhatsApp görüşmelerini sildim. 2 gün sonra Kadın Sığınma Evi'nden çıktım" dedi.

TELEFON MESAJLARI İDDİANEMEDE YER ALDI: OH İYİ OLMUŞ, SÜPERSİN

İddianamede, sanıkların telefon mesajlaşmaları da yer aldı. S.A.'ya WhatsApp mesajı ile "Onu paketledim. Artık seni rahatsız edemez. Eve bir daha gelemez. Annenin evine git ve orada kal" diyen Ilgız'a, Arı'nın eşinin ise yaptıkları telefon görüşmesinde, "Oh iyi olmuş, süpersin" şeklinde yanıt verdiği belirtildi.

Haklarında, 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Kadir Ilgız ile tutuksuz sanık S.A.'nın yargılanmasına Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasım ayında başlanacak.

Genç kadının kocasını öldüren sevgilisine attığı mesajlar iddianameye girdi: Oh iyi olmuş, süpersin
Kaynak: DHA

Jandarma, Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocasını öldüren sevgilisine ''Oh iyi olmuş, süpersin'' demiş - Son Dakika


Son Dakika
12:24 Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi Demokratik Halklar Partisi oldu
12:18 19 ilde zehir tacirlerine operasyon! Belirlenen adreslerde kapılar koçbaşlarıyla kırıldı
11:57 Havaya ateş açarak kutlama yapan konuk, damadı göğsünden vurdu
11:55 Galatasaray ve Beşiktaş'ın yıldızları statüye takıldı! Gelecek maçta yoklar
11:53 İYİ Parti'nin İstanbul adayı mı olacak? Muharrem İnce'den gündem yaratan iddiaya yanıt
11:51 Akran zorbalığı sınır tanımıyor! Kızına yapılanlar anneyi isyan ettirdi: Yetkililer el koymazsa ben katliam yaratacağım
11:47 Ek MTV'nin ilk taksit döneminde 13 milyar liradan fazla ödeme yapıldı
11:33 Eylülde açlık sınırı 14 bin 542 liraya yükseldi
11:21 Müftülüğün diploma töreninde kızların yüzlerini buzladılar
11:21 Akaryakıta bu kez indirim geliyor! Benzin 37 lira seviyelerine düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2023 13:03:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kocasını öldüren sevgilisine ''Oh iyi olmuş, süpersin'' demiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement