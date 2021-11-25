Bursa'da kaybolan yaşlı adam 24 saat geçmeden bulundu - Son Dakika

Bursa'da bir gün önce ormanlık alana odun kesmek için giden yaşlı adama ulaşamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu. Yaşlı adam, 24 saat geçmeden jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden oluşan 156 kişinin katılımıyla sağ salim bulundu.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Muratlı Mahallesi'ndeki ikametinden ormanlık alana odun kesmek için ayrılan 80 yaşındaki İ.B.'den haber alamayan ailesi jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi(JAK), İz takip köpek Timi,Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı(JÖH), Bursa Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile AKUT, NAK, ANDA ekiplerinden oluşan 156 kişilik arama ekibi ve vatandaşların katılımıyla arama faaliyetine başlanıldı. Yoğun yağış altında ve ormanlık alanda yapılan arama faaliyetleri sonucunda, aradan 24 saat geçmeden İ.B., Muratlı Mahallesi Halkalı mevkiinde sağ olarak bulunarak ilk tedavisi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA