Bursa'da kaybolan yaşlı adam İzmir'de bulundu - Son Dakika
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Bursa'da kaybolan yaşlı adam İzmir'de bulundu

29.03.2022 12:24
Bursa'da kaybolan yaşlı adam İzmir'de bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Mehmet Ulu, İzmir'in Bergama ilçesinde bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Mehmet Ulu, İzmir'in Bergama ilçesinde bulundu.

İnegöl'e bağlı kırsal İsaören Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Ulu (81), sabah saatlerinde evinden çıkarak İnegöl şehir merkezine geldi.

Geç saatlere kadar İsaören Mahallesi'ne dönmeyen Mehmet Ulu'nun yakınları tedirgin olurken, kayıp şahsın oğlu ve aynı zamanda İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, güvenlik güçlerine durumu bildirdi.

Güvenlik güçlerinin çalışmaları ile yaşlı adamın önce Balıkesir'e ardından da İzmir'in Bergama ilçesine gittiği tespit edildi.

Arama çalışmalarını burada yoğunlaştıran ekipler, kısa süre içerisinde yaşlı adamı buldu.

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Mehmet Ulu, İnegöl, Bursa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da kaybolan yaşlı adam İzmir'de bulundu - Son Dakika


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