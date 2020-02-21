Bursa'da kaybolan zihinsel engelli genç bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da kaybolan zihinsel engelli genç bulundu - Son Dakika

Bursa'da kaybolan zihinsel engelli genç bulundu

6 saat önce

Bursa'da 15 Şubat'tan bu yana haber alınamayan zihinsel engelli genç, polis ekiplerince bulundu.

Bursa'da kaybolan zihinsel engelli genç bulundu, System.String[]

Bursa'da 15 Şubat'tan bu yana haber alınamayan zihinsel engelli genç, polis ekiplerince bulundu.

Ailesiyle Yıldırım ilçesinde yaşayan Cevat Yalçın'ın (23) ayrıldığı evine dönmemesi üzerine yakınları tarafından polise kayıp ihbarında bulunuldu.

Konuyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yalçın'ın Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde dolaştığını belirleyen ekipler, genci bularak ailesine teslim etti.

Yıldırım, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:52 Kaynak: AA
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