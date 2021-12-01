Kaybolan zihinsel engelli genç donmak üzereyken bulundu - Son Dakika

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Kırsal Hamamlı Mahallesi'nde ikamet eden ve gündüz evden ayrıldıktan sonra dönmeyen zihinsel engelli Mehmet Kardaş'ın (19) ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

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