Bursa'da kaydırak demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye böyle kurtardı - Son Dakika
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Bursa'da kaydırak demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye böyle kurtardı

27.04.2022 11:01
Bursa'da kaydırak demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye böyle kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaydırak korumalıklarına bacağı sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaydırak korumalıklarına bacağı sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Osmaniye Mahallesi Muhtarlığı önündeki parkta meydana geldi. 7 yaşındaki çocuk, kaymak içinde kaydırağı üzerine çıktı. O sırada sağ bacağı kaydırağın koruma demirleri arasına girerek sıkıştı. Kurtulamayan çocuğu gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kompresörlü makasla demirleri açarak çocuğu kurtardı. Yaralanmadan kurtarılan çocuk, kaydırak kayarak oyununa devam etti.

Parkta çocuklar, itfaiye ekiplerini ayakta alkışladı. - BURSA

Bursa'da kaydırak demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye böyle kurtardı
Bursa'da kaydırak demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye böyle kurtardı
Bursa'da kaydırak demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye böyle kurtardı
Bursa'da kaydırak demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye böyle kurtardı

YORUMLAR
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Osmaniye, İtfaiye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kaydırak demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye böyle kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kaydırak demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye böyle kurtardı - Son Dakika
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