Bursa'da kayınpeder, damadının boğazını kesti - Son Dakika
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Bursa'da kayınpeder, damadının boğazını kesti

17.06.2023 04:03

Bursa'da aralarında husumeti bulunan kayınpeder, sokak ortasında tartıştığı damadının boğazını kesti. Olay sonrası damadı hayatını kaybederken, kayınpeder gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aralarında husumeti bulunan kayınpederi H.C. ile karşılaşan Ali Gürbüz sokak üzerinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası kayınpeder H.C. damadı Ali Gürbüz'ün boğazını kesti.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan Ali Gürbüz'ün cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kayınpeder H.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Bursa'da kayınpeder, damadının boğazını kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kayınpeder, damadının boğazını kesti - Son Dakika
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