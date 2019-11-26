Bursa'da kayıp çiftçi aranıyor
6 saat önce
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dün kaybolan çiftçi Cemal Kılıç'ı (63) arama çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:30 Kaynak: DHA
BURSA'nın Mustafakemalpaşa
ilçesinde dün kaybolan çiftçi Cemal Kılıç'ı (63) arama çalışmaları sürüyor.
Mustafakemalpaşa Söğütalan mevkiindeki evinden dün saat 15.30 sıralarında çıkan Cemal Kılıç'tan bir daha haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, Cemal Kılıç'ın bulunması için arama çalışması başlattı. 70 kişilik özel ekip, bölgeyi didik didik ararken, çevre köylerde oturanlar da çalışmalara katıldı.
Özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama çalışmaları sürüyor.
- Bursa
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