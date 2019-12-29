Bursa'da kayıp çiftçi aranıyor - Son Dakika
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Bursa'da kayıp çiftçi aranıyor

6 saat önce

BURSA'nın İznik ilçesinde, dün akşam tarlaya gideceğini söyleyerek, evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan çiftçi İbrahim Uzun'un (46) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.

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BURSA'nın İznik ilçesinde, dün akşam tarlaya gideceğini söyleyerek, evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan çiftçi İbrahim Uzun'un (46) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.

İznik'e bağlı Boyalıca Mahallesi'nde oturan, evli ve 2 çocuk babası İbrahim Uzun, iddiaya göre, dün saat 19.00 sıralarında, 'Tarlaya gidiyorum' diyerek, evden ayrıldı. Uzun'dan uzun süre haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatan jandarma ekiplerine, Bursa'dan gelen AFAD ekibi de destek verdi.İbrahim Uzun'u arama çalışmaları, bugün de sürdürüldü. Jandarma, AFAD, AKUT ekipleri, İHH İnsani Yardım Vakfı arama- kurtarma, ANDA Kardeşe Vefa Derneği ekiplerinin yer aldığı 120 kişilik grup, bölgede İbrahim Uzun'u aradı. Arama çalışmaları, Boyalıca Mahallesi'ne yakın nokta olan Samanlı Dağı çevresinde yoğunlaştırılırken, bölge sakinleri de ekiplere destek verdi.


- Bursa
İbrahim Uzun, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:02 Kaynak: DHA
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