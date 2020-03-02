Bursa'da kayıp yaşlı adamdan acı haber - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kayıp yaşlı adamdan acı haber - Son Dakika

Bursa'da kayıp yaşlı adamdan acı haber

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kaybolan ve 2 gündür ekiplerce aranan 95 yaşındaki yaşlı adam ölü olarak bulundu.

Bursa'da kayıp yaşlı adamdan acı haber, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kaybolan ve 2 gündür ekiplerce aranan 95 yaşındaki yaşlı adam ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın cesedi Mustafakemalpaşa merkez içme suyu deposu sınır duvarının yanında bulundu.


Bölgede araştırma yapan iki genç, fotoğraf çektikleri sırada Çırpan Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Emin Kaynak'ı fark ederek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın öldüğünü belirlerken, yapılan aramada cesedin üzerinde kimlik bulundu. Olay yerine gelen Emin Kaymaz'ın ailesi, yaşlı adamı teşhis etti. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan inceleme sonrasında yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.


Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor. - BURSA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:41 Kaynak: İHA
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