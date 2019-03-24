Bursa'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
59 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde köfteci dükkanının bahçesine uçup, takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde köfteci dükkanının bahçesine uçup, takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.?
Kaza, saat 02.00 sıralarında İnegöl ilçesi Avarlar Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa
yönünden gelen Sedat Aksoy (31) yönetimindeki 16 KEZ 88 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp köfteci dükkanının bahçesindeki tabelaya çarparak takla attı. Otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklenip ters döndü. Kazada, otomobilden fırlayan sürücü Sedat Aksoy öldü, yanındaki Fuat Adibeş (31) ile İbrahim Kardaş (31) ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sedat Aksoy'un cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu. - Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:14 Kaynak: DHA
İsviçreli Futbolcu Fabian Schar Ölümden Döndü
Erdoğan'ın Mitinglerde Söylediği Şarkıya Kayahan'ın Eşi İpek Acar'dan İlk Yorum: Gurur Duyduk
Öldürüp Telefonundan "Ben İyiyim Merak Etmeyin" Diye SMS Attılar
Eski Eşinin Sözlendiğini Duyunca Dehşet Saçtı! 1 Ölü 1 Yaralı