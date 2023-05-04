Önce otomobile, sonra durağa çarpan araç ikiye bölündü: 2 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı - Son Dakika
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Önce otomobile, sonra durağa çarpan araç ikiye bölündü: 2 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı

04.05.2023 15:00

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bir araca, ardından oto yıkama servisinin kapısına ve otobüs durağına çarparak ikiye bölünen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaşamını yitirirken, sürücü ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Serhat Yerlikaya idaresindeki hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Mehmet Yağcı idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

Metrelerce savrulan hafif ticari araç, önce oto yıkama servisinin kapısına ardından otobüs durağına çarparak ikiye bölündü. Hafif ticari araçtaki Serkan İnce olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Serhat Yerlikaya ile Barış Üngör Bursa yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üngör de hastanede kurtarılamadı. Yerlikaya'nın ise durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Otomobile ardından da durağa çarpan araç ikiye bölündü: 2 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı
Otomobile ardından da durağa çarpan araç ikiye bölündü: 2 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı
Kaynak: DHA
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Yıldırım, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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