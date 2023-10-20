 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Doğum günü partisi kötü bitti! Ömrünün baharındaki 3 genç artık hayatta değil - Son Dakika

Doğum günü partisi kötü bitti! Ömrünün baharındaki 3 genç artık hayatta değil

Son Güncelleme: 20.10.2023 10:45

Bursa'da doğum gününü kent merkezinde kutlayan Eda Baykay ile arkadaşları Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un içinde bulunduğu otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada 3 genç hayatını kaybetti.

Bursa'da yeni yaşını kutlayan Eda Baykay (19) ile arkadaşları Sıla Çelik (17) ve Sinan Karakuş'un (22) hayatını kaybettiği kazada yaralanan otomobil sürücüsü Adem Duran (21), tedavisinin ardından tutuklandı. Ölen Eda Baykay'ın kuzeni de olan Duran'ın kaza sırasında 1,10 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, 15 Ekim'de saat 01.00 sıralarında Kestel ilçesinde meydana geldi. Doğum gününü kent merkezinde kutlayan Eda Baykay, arkadaşları Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un da bulunduğu, Adem Duran'ın kullandığı 16 AFT 818 plakalı otomobille İnegöl ilçesine gitmek için yola çıktı. Ankara Bulvarı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, 50 metre savruldu. Otomobil, önce trafik levhasına ardından da beton aydınlatma direğine çarparak yol kenarındaki boş araziye düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Doğum günü partisi felaketle noktalandı! Ömrünün baharındaki 3 genç artık hayatta değil

OTOMOBİLDE SIKIŞAN 3 ARKADAŞ ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Eda Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarılan Adem Duran ise kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Doğum günü partisi felaketle noktalandı! Ömrünün baharındaki 3 genç artık hayatta değil

SON GÖRÜNTÜSÜNÜ 1 SAAT ÖNCE PAYLAŞMIŞ

Eda Baykay'ın kazadan 1 saat önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla eğlence mekanında kutlama yapan Baykay'ın, doğum günü pastasıyla çekilen videosunu paylaştığı görüldü. Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. İddiaya göre; aşırı süratli ve makas atarak ilerleyen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, savrularak yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptığı, çarpmanın şiddetiyle direğin etrafında tur attıktan sonra boş araziye düştüğü anlar, görüntülerde yer aldı. Çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen Eda Baykay ile Sıla Çelik, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Sinan Karakuş ise memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Doğum günü partisi felaketle noktalandı! Ömrünün baharındaki 3 genç artık hayatta değil

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü Adem Duran'ın, kaza sırasında 1,10 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polisteki ifadesinde, otomobili ile sol şeritte ilerlediği sırada, önüne aniden başka bir otomobilin çıktığını söyleyen Duran, Bunun üzerine sağ şeride geçtim. Önümdeki araba da sağ şeride geçti. Arabaya çarpmamak için direksiyonu kırınca hakimiyeti kaybettim dedi.

Doğum günü partisi felaketle noktalandı! Ömrünün baharındaki 3 genç artık hayatta değil

TEYZE OĞLU TUTUKLANDI

Aynı zamanda ölen Eda Baykay'ın teyzesinin oğlu olduğu belirtilen Adem Duran, hastanedeki tedavisinin ardından 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Sinan Karakuş, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğum günü partisi kötü bitti! Ömrünün baharındaki 3 genç artık hayatta değil - Son Dakika


Son Dakika
12:40 İsrail polisi, Kudüs'te cuma namazı kılanlara gaz fişeğiyle saldırdı
12:38 Rus kanalında Rusya'ya tehdit: Filistin'den sonra sıra size gelecek
11:58 Şenol Güneş'i arayan Burak Yılmaz derbi tavsiyesi istedi! Kendi bildiğini okuyacak
11:51 Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman: 1967 sınırlarına uygun bir Filistin devleti kurulmalı
11:49 İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi fırsatı geliyor! İşte şartlar
11:51 75 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün hesaplarda olacak
11:29 Şanlıurfa'da El Halaf suç örgütüne operasyon! Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı
11:26 Mehmetçik'in göz yaşartan bayrak hassasiyeti! Yere düşmemesi için gösterdikleri çabaya bakın
11:29 Lisede gizli kamera skandalı! Oyunu bozulan görevli, öğrencileri tuvalete kilitledi
11:20 Yemekteyiz tarihinde ilk kez kurbağa bacağı yapıldı, yarışmacı görünce fenalık geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2023 13:17:00. #1.11#
SON DAKİKA: Doğum günü partisi kötü bitti! Ömrünün baharındaki 3 genç artık hayatta değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement