Bursa'da Kaza: 5 Yaralı

Bursa'da İznik-Yenişehir karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Bursa'da İznik-Yenişehir karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.



kaza saat 17.30 sıralarında İznik-Yenişehir karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. İznik'ten Bursa yönüne giden Savaş Kaya yönetimindeki 16 H 5292 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Kerem Karakaş idaresinde ki 16 H 7505 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada iki araçta bulunan Savaş, Kaya, Kerem Karakaş, Recep Ç., Semih A. ve Gürkan G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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