Bursa'da kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Bursa'da kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

İnegöl ilçesinde, otobüsün çarptığı kadın yaralandı.

Bursa'da kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

İnegöl ilçesinde, otobüsün çarptığı kadın yaralandı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi ile Kurşunlu Mahallesi arasında yolcu taşıyan Baki A. yönetimindeki 16 KFC 75 plakalı otobüs, Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Emel Aşık'a (53) çarptı.

Yaralanan Aşık, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde otobüsün kadına çarpması ve kazayı gören vatandaşların yardım etmek için yaptıkları müdahale yer alıyor.

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:44 Kaynak: AA
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