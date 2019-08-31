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Bursa'da kaza isyanı...Mahalle sakinleri sık sık kaza yaşanan yolu kapattı

2 saat önce

Bursa'da kaza isyanı...Mahalle sakinleri sık sık kaza yaşanan yolu kapattı Sık sık kaza yaşanan yolda toplanan kalabalığı emniyet müdürleri sakinleştirdiBURSA - Bursa'da sık sık kaza meydana gelen yolda en son yaşanan kaza vatandaşı isyan ettirdi.

Bursa'da kaza isyanı...Mahalle sakinleri sık sık kaza yaşanan yolu kapattı

Sık sık kaza yaşanan yolda toplanan kalabalığı emniyet müdürleri sakinleştirdi

BURSA - Bursa'da sık sık kaza meydana gelen yolda en son yaşanan kaza vatandaşı isyan ettirdi. Kazalardan bıkan vatandaşlar yolu kapattı. Vatandaşı emniyet yetkilileri sakinleştirdi.

Olay merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin girişinde ki yolda 16 KC 412 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 BGL 768 plakalı otomobil çarpıştı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaza, aynı yolda daha önce defalarca kez trafik kazası yaşanması sebebiyle mahalleliyi çileden çıkardı. Yolu trafiğe kapatan mahalleli dakikalarca yolda önlem alınması için eylem yaptı.

Kaza sebebiyle olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşı sakinleştirmekte güçlük çekti. Emniyet yetkililerine dertlerini anlatan mahalleli yola trafik ışığı takılmasını istedi. Yoldan çekilmeyen vatandaşı olay yerine gelen Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü ile Trafik Tescil Şube Müdürü sakinleştirerek ikna etti.

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:11 Kaynak: İHA
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