Muhtarın kaza yaptığı anlar araç içi kameraya yansıdı - Son Dakika
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Muhtarın kaza yaptığı anlar araç içi kameraya yansıdı

30.05.2022 15:52

Muhtarın kaza yaptığı anlar araç içi kameraya yansıdıBURSA Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Muhtarın kaza yaptığı anlar araç içi kameraya yansıdı

BURSA Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kazanın araç içi kamerasının kaydettiği kaza görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Necmi Çakır, o paylaşımda 'Geçirdiğim kaza' başlığını kullandı.

Kaza, 27 Mayıs cuma akşamı Atariye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Necmi Çakır yönetimindeki 16 BFU 64 plakalı Suzuki marka ciple, Seçil Dilek kullandığı 34 NP 6890 plakalı Citroen marka otomobille çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile araçlardaki Sinem Dede (18), Sera Zeybek (18), Libanur Karaca ve Fatma Beyza Tüfek yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar, tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi

Kaza, Necmi Çakır'ın kullandığı cipte takılı olan araç içi kamerasıyla anbean kaydedildi. Karaorman Mahallesi muhtarı Necmi Çakır'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, kaza anı saniye saniye yer aldı. Görüntülerde Çakır'ın Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halinde olduğu aracına, kavşaktan kontrolsüz ve hızlı olarak karşı şeride geçmek isteyen Seçil Dilek yönetimindeki otomobilin çarptığı görüldü. Çarpışmanın şiddetiyle hava yastıklarının açıldığı anlar, araç içi kamerasınca kaydedilirken, klakson sesi ile diğer otomobildeki yaralıların çığlıkları o kayıtlarda duyuldu.

Muhtarın kaza yaptığı anlar araç içi kameraya yansıdı
Muhtarın kaza yaptığı anlar araç içi kameraya yansıdı
Muhtarın kaza yaptığı anlar araç içi kameraya yansıdı
Muhtarın kaza yaptığı anlar araç içi kameraya yansıdı
Muhtarın kaza yaptığı anlar araç içi kameraya yansıdı
Muhtarın kaza yaptığı anlar araç içi kameraya yansıdı
Muhtarın kaza yaptığı anlar araç içi kameraya yansıdı
Muhtarın kaza yaptığı anlar araç içi kameraya yansıdı
Muhtarın kaza yaptığı anlar araç içi kameraya yansıdı
Muhtarın kaza yaptığı anlar araç içi kameraya yansıdı
Muhtarın kaza yaptığı anlar araç içi kameraya yansıdı
Muhtarın kaza yaptığı anlar araç içi kameraya yansıdı
Muhtarın kaza yaptığı anlar araç içi kameraya yansıdı
Muhtarın kaza yaptığı anlar araç içi kameraya yansıdı
Muhtarın kaza yaptığı anlar araç içi kameraya yansıdı

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Kaynak: İHA

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