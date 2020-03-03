Bursa'da kazada can pazarı: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kazada can pazarı: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika

Bursa'da kazada can pazarı: 2'si ağır 3 yaralı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil önünde seyir halindeki traktöre çarptı.

Bursa'da kazada can pazarı: 2'si ağır 3 yaralı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil önünde seyir halindeki traktöre çarptı. Kontrolden çıkan otomobil daha sonra karşı istikametten gelen kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza İnegöl Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Yenişehir'in kırsal Subaşı Mahallesinden Yenişehir istikametine seyir halinde olan Metin S. idaresindeki 16 UCC 40 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir traktörü fark edemeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bu kez karşı istikametten gelen Bayram Ali O. (66) yönetimindeki kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.


Çarpışmanın etkisi ile 16 UCC 40 plakalı otomobilde bulunan sürücü Metin S. ile yanında bulunan eşi Meral S. (40) ağır yaralanırken, karşı istikametten gelen otomobil sürücüsü Bayram Ali O. hafif yaralandı. 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla alakalı soruşturma devam ediyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:17 Kaynak: İHA
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