Bursa'da kazada can pazarı: 2 yaralı - Son Dakika

- Bursa'da kazada can pazarı: 2 yaralı
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde Şahin marka otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Levent idaresindeki 16 LT 963 plakalı kamyonetle karşı yönden gelen İbrahim Tutaner'in kullandığı 16 BCC 06 plakalı otomobil, İznik Çamdibi yolu Sur Önü mevkisinde çarpıştı. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: İHA
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