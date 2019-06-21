Son Dakika Haberleri: Bursa'da kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Bursa'da kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'da kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şahin Özkay kontrolündeki 16 PE 029 plakalı kamyonet ile Barış Erdoğan idaresindeki 16 KNN 65 plakalı motosiklet Orhaniye Mahallesi Kozluca Yolu'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Erdoğan ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Erdoğan'ı İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:33 Kaynak: AA
İnegöl, Bursa, Güncel
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