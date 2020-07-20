Bursa'da kazada ölen gençler defnedildi - Son Dakika

Bursa'da kazada ölen gençler defnedildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton direğe çarpan otomobilde hayatını kaybeden 3 kişiden Mert Can Çoban (21) ve Aycan Kısacık (29) gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton direğe çarpan otomobilde hayatını kaybeden 3 kişiden Mert Can Çoban (21) ve Aycan Kısacık (29) gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Kaza saat 01.45'te İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yeniceköy'den İnegöl'e seyir halinde olan Aycan Kısacık yönetimindeki 16 SCU 95 plakalı otomobil, aşırı hızın da etkisiyle virajda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki beton direğe çarparak durabildi. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan sürücü Kısacık ile arkadaşları Burak Geçimli, Mert Can Çoban ve Mehmet Şahin (22), sıkışarak ağır yaralandı.

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Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarılırken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altında alınan yaralılardan sürücü Aycan Kısacık ile Mert Can Çoban ve Mehmet Şahin, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Yoğun bakıma alınan Burak Geçimli'nin ise sağlık durumunda herhangi bir düzelme yaşanmadığı ve halen sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

2'Sİ TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden 3 gencin cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İşlemleri tamamlanan Mert Can Çoban ve Aycan Kısacık'ın cenazesi ailelerine teslim edildi.

Mert Can Çoban cenazesi Hocaköy mahallesinde, Aycan Kısacık'ın cenazesi ise Tahtaköprü mahallesinde ikindi namazının ardından gözyaşları içerisinde mahalle mezarlığında defnedildi.


Mert Can, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 20:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da kazada ölen gençler defnedildi - Son Dakika
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