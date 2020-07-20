Bursa'da kazada ölen gençler defnedildi - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton direğe çarpan otomobilde hayatını kaybeden 3 kişiden Mert Can Çoban (21) ve Aycan Kısacık (29) gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Kaza saat 01.45'te İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yeniceköy'den İnegöl'e seyir halinde olan Aycan Kısacık yönetimindeki 16 SCU 95 plakalı otomobil, aşırı hızın da etkisiyle virajda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki beton direğe çarparak durabildi. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan sürücü Kısacık ile arkadaşları Burak Geçimli, Mert Can Çoban ve Mehmet Şahin (22), sıkışarak ağır yaralandı.
Mert Can Çoban cenazesi Hocaköy mahallesinde, Aycan Kısacık'ın cenazesi ise Tahtaköprü mahallesinde ikindi namazının ardından gözyaşları içerisinde mahalle mezarlığında defnedildi.