Bursa'da 'Kazak' rüzgârı

BURSA Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanatın her rengini, nitelikli sanatsal faaliyetleri Bursalılar ile buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Orkestra Şube Müdürlüğü anlamlı bir organizasyona daha imza attı. Kazakistan'ın Nur-Sultan Halk Çalgıları Orkestrası Tayyare Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği konser öncesi konuşan TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Türk Dünyası'nın yetenekli müzisyenleri ve bestecilerinin, zengin kültürümüz sayesinde, dünya müzik hazinesine büyük katkılarda bulunduğunu kaydetti. Sanatçıların hareketliliğinin kardeş ülkeler arasındaki ilişkiler açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çakıcı, gerçekleştirdikleri sanatsal buluşmalar ve turnelerin,çeşitli ülke sanatçıları arasındaki tecrübe alışverişine güzel fırsatlar sunduğunu ve bu sayede gönül köprülerine yenilerini eklediklerini belirtti.

Gönül köprüleri kuruldu

Kazakistan'ın Nur-Sultan Halk Çalgıları Orkestrası ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Sanatçıları eşliğinde solistler Züleyha Savaş,Erlan Zhandarbay, Uralıkhan Seilbekova ve Körkem Şoloşova ile Karagöz Halk Dansları Topluluğu'nun yer aldığı konser Bursalı sanatseverlerin de büyük beğenisini topladı. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği renkli konseri, 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Ambarcıoğlu'nun yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüseyin Buran ve Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik de izledi. Konserde müzikseverler Kurmangazı, Latif Hamidi, Dauletkerey, Abay gibi Türk Dünyası bestecilerinin eserlerini dinleme fırsatını yakaladı.Konserin sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüseyin Buran TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı'ya günün anısına plaket takdim ederken Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik sanatçılara çiçek ve teşekkür belgesi verdi.