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Bursa'da kelebek çocuklar için seferberlik - Son Dakika

Bursa'da kelebek çocuklar için seferberlik

18.01.2022 21:34

Bursa'da kelebek çocuklar için seferberlik BURSA Bursa'da kelebek hastalığı ile dünyaya gelen çocuklar için düzenlenen kahvaltıya yüzlerce hayırsever vatandaş katıldı.

Bursa'da kelebek çocuklar için seferberlik

BURSA Bursa'da kelebek hastalığı ile dünyaya gelen çocuklar için düzenlenen kahvaltıya yüzlerce hayırsever vatandaş katıldı. Bu hastalıkla doğan ve ciltlerindeki kırılganlık sebebiyle kelebek çocuklarla ilgili vaka artışına da dikkat çekildi. Bursalılar; Zirvenin Yıldızları Kadın Platformu ve Kelebek Çocuklar Derneği tarafından yardıma muhtaç çocuklar için düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltıda, toplanan bağış ve hediyeler kelebek çocuklarına armağan edildi.

Bursa'daki bir otelde sabah kahvaltısında bir araya gelen aileler, Kelebek Çocuklar Derneğine yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadı. Kimsenin bilmediği ama bir çok çocuğun bu sıkıntıyı çektiği bir hastalık olması sebebiyle farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Zirvenin Yıldızları Kadın Platformu kurucularından ve Elif Organizasyon Sahibi Elif Altınören, "Nadir rastlanan genetik bir cilt hastalığı olan, tıpta Epidermolysis Bullosa olarak bilinen, kelebek hastası çocuklara destek sağlamak hedefiyle bu kahvaltıyı düzenledik. Bugün çok değerli firmalarımızla, sponsorlarımızla bir araya geldik. Kelebek Çocuklar Derneği Başkanı Fulden Uras ile birlikte çocuklarımıza katkıda bulunmak için böyle bir organizasyona imza attık. Zirvenin Yıldızları Platformu kurucularından Elif Altınören,Nilay Sezer, Şeyma Üskül katılan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi ki varlar, onlarla birlikte merhem oluyoruz. Bizler birlikte güçlüyüz. Hep birlikte bu çocuklarımıza ihtiyaç sahiplerimize ulaşmak bizler için çok önemli" diye konuştu.

Hastalığı sebebiyle etkinliğe katılamayan Fulden Uras adına konuşan Kelebek Çocuklar Derneği Bursa Temsilcisi Elif Arslan etkinlikte plaketleri ve gelen hediyeleri teslim aldı. Etkinliğe canlı bağlantı ile katılan Fulden Uras; "Çocuklar için duyarsız kalmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böyle günlerde biraz duygulanıyorum. Bu organizasyonu düzenlemesinde emeği geçenlere minnettarım" dedi.

One More İnternational Temsilcisi İmren Geçkin Açıkel ve Bursa Bayisi Gülin Uçak, "İnsanların ağızdan aldıkları gıda takviyeleri veya biraz kendilerini iyileştirme çabalarına, biz biraz daha konfor getirdik. Şu anda 150'nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İnsanlara sağlık dağıtmakla kalmayıp, çocuklarımıza destek olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Happy Kids Yöneticisi Berrin Uğur Ersek, "Bir anne olarak çocukların ne kadar sağlıklı ürünler kullanması gerektiği üzerinde araştırmalarım sonucu böyle bir serüvene başladık. Yüzde 100 pamuklu ve organik olmasına dikkat ederek ürünlerimizi seçiyoruz. Böyle bir organizasyonla, ihtiyaç sahibi çocuklarına ulaşabildiysek ne mutlu bizlere" dedi.

Yaklaşık 2 yıldır Med-Lena Beauty Güzellik Salonu işletmeciliğini yapan Kıvanç Aydın Bilazer, "Med-Lena olarak çocuklarımıza katkıda bulunmak bizleri çok mutlu etti. Bir anne olarak çocukların ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum. Tüm çocuklar adına biz buradayız. Bizim gibi destek vermek isteyen herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Eva Lucria Kerim Sözer, "Kelebek Çocuklar Derneği adına bu organizasyonda bulunmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Eva Lucria, herşeyi doğadan alıp sizinle tekrardan buluşturan doğal ve vegan ürünlerden oluşmaktadır. Artık kozmetikte çok daha farklı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Düzenlenen kahvaltıda, toplanan bağış ve hediyeler, kelebek çocuklarına armağan edildi.

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Fulden Uras, Genetik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da kelebek çocuklar için seferberlik - Son Dakika


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