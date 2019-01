Bursa'da Kendi Elektriğini Üreten Bir Cami, Fazla Elektriği Uedaş'a Satıyor

Bursa'da bulunan Mevlana Camisi ve camiye bağlı Kur'an kursunun yüksek elektrik faturasını karşılaması için çatıya güneş panelleri kuruldu. Bu paneller sayesinde yılda yaklaşık 12 bin lira olan elektrik faturasından kurtulan cami, aynı zamanda elektrik dağıtım şirketi UEDAŞ'a da elektrik satıyor.Merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'ndeki bin kişi kapasiteli Mevlana Camisi'nin dernek yöneticileri, caminin ve caminin içinde bulunan Kur'an kursu binasının yüksek elektrik faturalarını karşılayabilmek için kendi elektriklerini üretebilecekleri güneş panelleri sistemi kurmaya karar verdi. Bu düşünceyi projelendiren dernek yöneticileri, gerekli maddi desteği hayırsever vatandaşlar ve cami cemaatindan alarak projeyi hayata geçirdi. İlk olarak caminin çatısına günde 10 kilowat elektrik üreten 40 panellik sistem kuruldu. Ardından kademeli olarak panel sayısını arttıran cami, ürettiği elektrikle kendi ihtiyacından fazlasını elde etti. Böylelikle elektrik faturası ödemeyen cami, ürettiği fazla elektriği ise elektrik dağıtım şirketi UEDAŞ'a satmaya başladı.Ülkemizde enerji maliyetlerinin oldukça yüksek olduğunu söyleyen Mevlana Cami imamı Cemil Sancar, "Devlet olarak da millet olarak da bu alanda bir atılım içerisindeyiz, herkes kendi enerjisini üretme gayreti içinde. Burada bir camimiz ve Kur'an-ı Kerim kursumuz var. Haliyle giderlerimizi nasıl düşürebiliriz diye bir arayış içerisine girdik. Araştırmalarımız neticesinde güneşten enerji üretmenin en ideal alternatif olduğuna karar verdik. Bunun üzerine 40 panelden oluşan bir sistemi kursumuzun çatısına kurduk. Bu panel bize günlük 10 kilowatt kadar elektrik üretti. Bu sistemin oldukça faydalı olduğunu görünce yeni paneller kurmaya karar verdik. Camimizin çatısına 22 panelden oluşan yeni bir sistem kurduk. Yeni sistem ise bize 5 kilowatt kadar bir enerji üretti. Bir günde güneş enerjisi ile toplamda 15 kilowatt enerji üretiyoruz. Bu sayede cami ve kursumuza gelen yaklaşık bin liralık elektrik faturasından kurtulmuş olduk" dedi.Anlaşmalı oldukları bir enerji dağıtım şirketi olduğunu belirten Sancar, "Şirketle yaptığımız anlaşmada ürettiğimiz ve tükettiğimiz enerjiyi ölçen bir saat kullanıyoruz. Eğer saatin verilerine göre üretimimiz tüketimimizden fazla ise şirket, bu farkı bize ödüyor ve bu fark derneğimizde ödenek olarak kullanılıyor. Ürettiğimiz enerji direkt olarak camimize değil elektrik dağıtım şirketinin hattına iletiliyor. Bu sistem bizim ürettiğimiz enerjiyi sokağımıza, mahallemize hatta Bursa'nın her yerine dağıtabiliyor. Sistemimiz hem bize hem milletimize hem de devletimize bir kar getiriyor. Bir nebze de olsa devletimizin üzerinden bu yükümlülüğü almış oluyoruz" dedi.İnsanların, caddeye yakınlığından dolayı camiye çok yoğun ilgisi olduğunu belirten Yeşilyayla Mahallesi Muhtarı Elfaz Şahin, "Buradaki projemiz Bursa'da bir ilk olarak gerçekleştirildi. Kurulan güneş panellerinden ürettiğimiz elektrikle ısıtma-soğutma sistemlerimizi, aydınlatmamızı ve diğer araç gereçleri çalıştırıyoruz. Şu anki durumda kışın hiç fatura ödemiyorken yazın ürettiğimiz elektriği satarak derneğimiz için kar elde ediyoruz. Bu projemizin diğer camilere bir örnek teşkil etmesini istiyoruz. Projemizi görenler gelip tebrik ediyorlar" dedi.The post Bursa'da kendi elektriğini üreten bir cami, fazla elektriği UEDAŞ'a satıyor appeared first on Enerji Enstitüsü