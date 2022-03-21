Bursa'da kendilerini "borsacı ve hayırsever" olarak tanıtan 2 dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde borsacı ve hayırsever iş adamı olduklarını söyleyerek 5 kişiyi yaklaşık 500 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dolandırıldığını öne süren bir kişinin şikayeti üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden Osman Ç. ve suç ortağı olduğu iddia edilen Ufuk Ç'yi takibe aldı.

Hayırsever iş adamı olduğunu söyleyen Osman Ç'nin, Orhangazi ilçesindeki bir zincir marketten 2 bin 500 liralık gıda paketi alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtarak güven kazandığı, oğluna burs verdiği market çalışanının oturduğu evi satın almasına yardımcı olma bahanesiyle kredi çektirerek 85 bin lirasını dolandırdığı belirlendi. Zanlının, aynı iş yerinden başka bir çalışanın da benzer yöntemle parasını aldığı ileri sürüldü.

Osman Ç'nin Gemlik'te "parasını borsada katlama" bahanesiyle E.Ö'yü 167 bin, S.Y'yi 200 bin, başka bir kişiyi ise 37 bin lira dolandırdığı iddia edildi.

Ayrıca Osman Ç'nin, mağdurlar para alamadığında güven kazanmak için borsacıya ait olduğunu iddia ettiği kişinin numarasını verdiği, telefona çıkan Ufuk Ç'nin mağdurlarla görüşerek borsayla alakalı yalanlar söyleyip zaman kazandığı anlaşıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan 2 zanlıdan Ufuk Ç'nin, çalıştığı fabrikadan 20 civarında kişinin kimlik bilgilerini Osman Ç'ye vererek adlarına kredi kullanıp kullanamayacaklarını sorduğunun öğrenilmesi üzerine hem bu kişiler arasında hem de başka mağdurlar olup olmadığına ilişkin araştırma başlatıldı.

Hırsızlık, uyuşturucu ve dolandırıcılık suçlarından emniyette kaydı bulunan Osman Ç. ile Ufuk Ç, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, "Bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanılması", "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumları çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişki olduğunu söylemesi" ile "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle" dolandırıcılık suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.???????