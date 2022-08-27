Bursa'da uyuşturucu servisi yapan motokurye kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da uyuşturucu servisi yapan motokurye kıskıvrak yakalandı

27.08.2022 09:47
Bursa'da uyuşturucu servisi yapan motokurye kıskıvrak yakalandı

Bursa'da kendine motokurye süsü vererek balkondan aşağı sarkıtılan poşete uyuşturucu koyan ve müşterilerine bu şekilde uyuşturucu maddeyi götüren şüpheli, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da kendine motokurye süsü vererek balkondan aşağı sarkıtılan poşete uyuşturucu koyan ve müşterilerine bu şekilde uyuşturucu maddeyi götüren şüpheli, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 10 kilo 565 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bursa Yıldırım ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir motokuryenin Hacivat Mahallesi'ne gelerek sarkıtılan poşete bir paket koyduğunu tespit etti. Motosikleti takibe alan ekipler, Alemdar Mahallesi'nde sürücüsü ile birlikte motosikleti durdurdu. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken yapılan sorgusunda Hacivat Mahallesi'ne motosikleti ile uyuşturucu götürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine şüphelinin evinde yapılan aramalarda 3 balya halinde toplam 10 kilo 565 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ele geçirilen silahın başkasının olduğunu söylemesi üzerine silah sahibi iddia edilen kişi de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da uyuşturucu servisi yapan motokurye kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da uyuşturucu servisi yapan motokurye kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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