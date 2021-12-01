BURSA'DA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN ENGELLİ GENÇ ARANIYOR - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, öğle saatlerinde evinden çıkan ve yaklaşık 8 saattir kendisinden haber alınmayan işitme ve konuşma engelli Mehmet Kardaş'ın (19) bulunması için 70 kişilik ekip ile arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine başlı kırsal Hamamlı Mahallesinde oturan işitme ve konuşma engelli Mehmet Kardaş, öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Akşam saatlerine kadar evine dönmeyen Mehmet'i merak eden ailesi ve yakınları çevrede arama yaptı ancak bir sonuç alamadı. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma, durumu AFAD, İHH ve İNDAK arama- kurtarma ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 70 kişiden oluşan jandarma ve arama- kurtarma ekipleri, arazide arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 8 saattir kayıp olan, üzerinde kırmızı mont, mavi pantolon, siyah ayakkabı ve gri bere bulunduğu öğrenilen Mehmet Kardaş'ın bulunması için ormanlık alanda başlatılan arama- kurtarma çalışması sürdürülüyor.