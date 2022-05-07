Bursa'da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

07.05.2022 08:28
Bursa'da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Bursa'da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bursa'da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde ikamet eden H.G. (68), telefonla kendisini arayıp "polis" olarak tanıtan ve evine gelen kişilere kızı B.G. (34) aracılığıyla içinde 12 cumhuriyet altını, 3 küçük altın, bilezik, 2 çift küpe ve 3 bin 100 dolar olan çantayı teslim ettikten sonra dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 120'ye yakın güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek şüphelinin E.B. (25) olduğunu tespit etti.

Yapılan operasyonla şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. tutuklandı.

Zanlının altınları bozdurup aldığı otomobil, telefon ve nakit de ekiplerce ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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