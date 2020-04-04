Bursa'da, kent giriş ve çıkışlarında önlem alındı - Son Dakika

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Bursa'da, kent giriş ve çıkışlarında önlem alındı
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların gece yarısından itibaren 15 gün süreyle yasaklandığını açıklamasının ardından Bursa'da güvenlik güçleri gece yarısı şehir giriş ve çıkışlarında denetime başladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak
'a giriş çıkışların gece yarısından itibaren 15 gün süreyle yasaklandığını açıklamasının ardından Bursa
'da güvenlik güçleri gece yarısı şehir giriş ve çıkışlarında denetime başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 30 büyükşehir ile Zonguldak'a gece yarısından sonra giriş ve çıkış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesi valiliklere gönderildi. Giriş çıkışların yasaklandığı büyükşehirlerden biri olan Bursa'da da İnegöl, Orhangazi, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde polis ve jandarma noktasında denetimler başladı. Şehre giriş yapan araçlar, pilot bölgelerdeki uygulama noktalarında kontrol altına alındı.Bursa'ya, İstanbul, Ankara ve İzmir yönünden yapılan girişlerin, vatandaşların mağdur olmamaları amacıyla sabah saat 08.00'e izin verileceği öğrenildi. Kente gelenlere genelge hakkında bilgi verilip, uyarılarda da bulunuldu. Sağlık ekipleri de sürücü ve araç içerisinde bulunan vatandaşların ateşleri de ölçtü.
- Bursa
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:00 Kaynak: DHA
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