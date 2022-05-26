Bursa'da Kent Meydanı-Terminal tramvay hattında test sürüşleri başladı - Son Dakika
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Bursa'da Kent Meydanı-Terminal tramvay hattında test sürüşleri başladı

26.05.2022 18:56
Bursa'da Kent Meydanı-Terminal tramvay hattında test sürüşleri başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesinin projesi olan T2 tramvay hattında test sürüşleri başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin projesi olan T2 tramvay hattında test sürüşleri başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Meydanı-Terminal tramvay hattında sona gelindi.

Toplam 9 bin 445 metre uzunluğa ve 11 istasyona sahip T2 hattının T1 hattına entegrasyonu ile Heykel-Terminal arası raylarla birbirine bağlanırken, hatta gabari testi yapıldı.

Kültürpark içindeki Tramvay Bakım Merkezinden hareket eden test vagonu, Stadyum Caddesi, Altıparmak, Heykel, İnönü ve Uluyol Caddesi'nde seyrini tamamlayarak Kent Meydanı durağında yeni hatta giriş yaptı.

Hat üzerinde anlık ölçüm ve kontrollerin yapılması nedeniyle tramvay saatte 5 kilometre hızla ilerlerken, trafik ekipleri tarafından da yol geçişlerinde güvenlik önlemleri alındı.

Özellikle durak giriş ve çıkışlarında hassas ölçümler yapılan T2 hattındaki ilk test sürüşü, tramvayın sorunsuz şekilde terminale ulaşmasıyla tamamlandı. Gidiş güzergahında sorun yaşanmazken, ekipler aynı titizlikle dönüş güzergahı için de test sürüşünü gerçekleştirdi.

T2 hattında yolculu seferlere ise bütün test sürüşlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından başlanacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Tramvay, Heykel, Bursa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Kent Meydanı-Terminal tramvay hattında test sürüşleri başladı - Son Dakika
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