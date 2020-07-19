Bursa'da"Keşanlı Ali Destanı" sahnelendi - Son Dakika

Eserin dekorunu Barış Dinçel , kostüm tasarımını Gamze Kuş, ışık tasarımını Yakup Çartık, koreografisini ise Hamit Erentürk hazırladı.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu 'nda Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu ile Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı (BKSTV) iş birliğinde sahnelenen oyunda, sanatseverler sosyal mesafe kuralı gözetilerek konuk edildi.

Bursa 'da, Haldun Taner 'in ölümsüz eseri "Keşanlı Ali Destanı" sahnelendi.

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