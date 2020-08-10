Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bursa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, "silahlı yağma" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.A. ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibini tamamlayan ekipler, 2 firari hükümlüyü bulundukları adreslerde gözaltına aldı.

Hükümlüler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bursa E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.