Bursa'da kesintisiz ulaşıma yeni hamle - Son Dakika

Bursa'da kesintisiz ulaşıma yeni hamle

29.11.2020 12:47

Bursa'da kesintisiz ulaşıma yeni hamle Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir içinde yaşanan trafik sorununu en aza indirmek amacıyla başlattığı akıllı kavşak çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'da kesintisiz ulaşıma yeni hamle

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir içinde yaşanan trafik sorununu en aza indirmek amacıyla başlattığı akıllı kavşak çalışmalarını sürdürüyor. Çelebi Mehmet Bulvarı'nda başlatılan akıllı kavşak uygulamasıyla yüzde 25 oranında kapasite artışı sağlanırken, bekleme süresi yüzde 50 oranında azalacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından trafik meselesini bitirmek ve daha konforlu ulaşım amacıyla başlatılan akıllı kavşak uygulama çalışmaları, şehrin kilit noktalarında devam ediyor. Toplam 28 kavşakta düzenleme yapan Büyükşehir Belediyesi, 21 kavşakta daha çalışma planlamasını sürdürüyor. Ata Bulvarı Sahil Sokak, Bülent Ecevit Nilüfer Cadde Çetin Emeç girişi, Derya Caddesi çıkışı, Acemler bağlantı yolları, Esentepe yan yol düzenlemesi, Gürsu Cüneyt Yıldız Caddesi, Kemer ve Barbaros Caddeleri, Demirtaş Osmangazi Caddesi ve Hürriyet Caddesi'nde asfalt ve kaldırım imalatlarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, FSM Acıbadem önü U dönüşü, Namazgah Caddesi ve Kestel Uludağ Caddesi'nde ise çalışmaları sürdürüyor.

Ulaşım için pratik çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, Ankara ve İzmir yollarına alternatif olan Çelebi Mehmet Bulvarı'nda da akıllı kavşak uygulamasını başlattı. 2. Kanal Caddesi kesişiminde yapılan kavşak düzenlemesi ile orta ada kaldırılıp, dört yön sola dönüş cepleriyle birlikte 3'er şeride çıkarılacak. Kavşak ve bağlantı yolları düzenleme yapım işinde 700 metre bordür, 900 metrekare parke, 110 metreküp beton, 180 metreküp kazı, 210 metreküp dolgu, 400 ton pmt ve 350 ton asfalt yapılacak.

"21 kavşakta düzenleme planlanıyor"

Çelebi Mehmet Bulvarı'ndaki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Aktaş, çalışmaların bitirilmesiyle bölge trafiğinin rahatlayacağını söyledi. Bursa'da ulaşımın en çok konuşulan konulardan biri olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, göreve geldikleri günden itibaren özellikle ulaşımla alakalı önemli hamleler yaptıklarını ifade etti. Bugünden sonra da hamlelerin artarak devam edeceğinin müjdesini veren Başkan Aktaş, kavşaklarda yapılan akıllı dokunuşlar, yeni yol çalışmaları, köprü yapımlarının yanında toplu taşımada da hamleler yapıldığını dile getirdi. Bu güne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, "450 kilometre sıcak asfalt çalışması yaptık. 951 kilometre sathi kaplama, 238 bin metrekare bordür, 371 bin metrekare tretuvar çalışması gerçekleştirdik. Bursa'ya 13 adet köprü kazandırırken, 140 bin metre oto korkuluk yaptık. 1080 adet otobüs durağı yaparken, 159 yeni otobüs hattı oluşturduk. Bursa'da şu an 10 adet park et-devam et noktası var. Kavşaklarda yaptığımız çalışmalar da ciddi karşılık buldu. Bir süre ara vermiş gibiydik ama bugünden itibaren daha da hızlanacağız. Toplam 28 kavşakta düzenleme yaptık. 21 kavşakta yapacağımız düzenleme çalışmalarının planlaması devam ediyor" dedi.

"Hedef, daha hızlı ve düzenli trafik"

Çelebi Mehmet Bulvarı'nda yürütülen çalışmayla trafiğin rahatlayacağını söyleyen Başkan Aktaş, "Özellikle zirve saatlerde kavşakta ciddi yoğunluk oluyor. Düzenlemenin ardından yüzde 25 oranında kapasite artışı sağlanacak. Kavşaktaki bekleme süreleri zirve saatlerde ortalama yüzde 50 oranında azalacak. Bir haftada burayı bitirip vatandaşın hizmetine sunmuş olacağız. Mahallemize hayırlı olsun. FSM Bulvarı'ndaki çalışmamız oradaki kavşağı rahatlatacak. Kestel kavşağındaki çalışmalara önümüzdeki hafta başlıyoruz. Yılsonuna doğru yapacağımız ihaleler var. Acemler'de genişletme çalışmasını yaptık. BUSKİ tarafındaki girişi kapattık. Hayran Caddesi'nin yola katılımıyla ilgili yakın zamanda ihalemiz olacak. Yapılan çalışmaların trafiği daha hızlı ve düzenli hale getireceğine inanıyorum. Çalışmalarımız hayırlı olsun" diye konuştu.

Bursa'da kesintisiz ulaşıma yeni hamle
Bursa'da kesintisiz ulaşıma yeni hamle
Bursa'da kesintisiz ulaşıma yeni hamle
Bursa'da kesintisiz ulaşıma yeni hamle

Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'da kesintisiz ulaşıma yeni hamle - Son Dakika


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