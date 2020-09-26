Kestane toplamaya gittiği Uludağ'ın eteklerinden düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika

Kestane toplamaya gittiği Uludağ'ın eteklerinden düşen kişi kurtarıldı

Bursa'da kestane toplamaya gittiği Uludağ'ın eteklerinden yuvarlanarak düşen kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa'da kestane toplamaya gittiği Uludağ'ın eteklerinden yuvarlanarak düşen kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Kaplıkaya Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde, ailesiyle kestane toplamaya giden Ömer Esen, (52) dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı.

Düşmenin etkisiyle başından yaralanan Esen, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye, AFAD, AKUT, UMKE ve ANDA arama kurtarma ekipleri, Esen'i sedye ile bölgeden çıkarmayı başardı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Esen, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kestane toplamaya gittiği Uludağ'ın eteklerinden düşen kişi kurtarıldı
Kestane toplamaya gittiği Uludağ'ın eteklerinden düşen kişi kurtarıldı
Kestane toplamaya gittiği Uludağ'ın eteklerinden düşen kişi kurtarıldı
Kestane toplamaya gittiği Uludağ'ın eteklerinden düşen kişi kurtarıldı

Arama Kurtarma, Yıldırım, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 20:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kestane toplamaya gittiği Uludağ'ın eteklerinden düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika

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