Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi ATM'lere taş ve yumrukla saldırdı - Son Dakika
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Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi ATM'lere taş ve yumrukla saldırdı

24.07.2022 10:29

Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi ATM'lere taş ve yumrukla saldırdı Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi ATM'lere taş ve yumruk ile vurarak zarar verdi.

Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi ATM'lere taş ve yumrukla saldırdı

BURSA - Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi ATM'lere taş ve yumruk ile vurarak zarar verdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi 1.Yeşil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi ATM'lere tekme, yumruk ve taş ile saldırdı. Çevredekiler olan biteni anlamaya çalışırken durumu polis ekiplerine bildirdi. Kimliği belirsiz kişi, ATM'lerden birinin ekranını kullanılmaz hale getirirken başka bir ATM'ninde çerçevesine zarar verdi.

Polis ekipleri olay yerine gelmeden kimliği belirsiz kişi kaçtı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Olayı görgü tanıklarından esnaf Mahmut Altınok, "Tanımadığımız biri bankamatiklere saldırdı, hırsını alarak gitti. Tekme, taş ile argo kelimeler konuşa konuşa ATM'leri paramparça etti" dedi.

YORUMLAR
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Şaka gibi olay... Şaka gibi olay... DAVASINI GERİ ÇEKMEYEN MUHTARI VURDU; ELİNDE SİLAHLA KAÇARKEN YAKALANDI DAVASINI GERİ ÇEKMEYEN MUHTARI VURDU; ELİNDE SİLAHLA KAÇARKEN YAKALANDI
Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi ATM'lere taş ve yumrukla saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi ATM'lere taş ve yumrukla saldırdı - Son Dakika
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