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Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı - Son Dakika

Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

12.10.2021 13:22

Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi yaralandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürünlerin bulunduğu bir fabrikada patlama meydana geldi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre organize sanayi bölgesinde bir fabrikada asit sıkışması nedeniyle patlama oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Bursa'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

1 İŞÇİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, "Patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı. Yaralıların sağlık durumları iyi. AFAD, itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Fabrikaya müdahale ediliyor. Tespitler sürüyor. İçerinde başka işçinin olmadığını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bursa'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

Patlama, Kestel, Bursa, işçi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı - Son Dakika
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