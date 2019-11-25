Son Dakika › Güncel › Bursa'da kimyasal maddelerle uyuşturucu çoğaltıp satan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Bursa'da kimyasal maddelerle uyuşturucu çoğaltıp satan şüpheli yakalandı
6 saat önce
Bursa'da, evinde kimyasal maddeler kullanarak uyuşturucu maddeleri çoğaltıp sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:50 Kaynak: AA
Bursa'da, evinde kimyasal maddeler kullanarak uyuşturucu maddeleri çoğaltıp sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen B.T'nin evine operasyon düzenledi.
Şüphelinin uyuşturucu çoğaltım merkezi ve depo olarak kullandığı tespit edilen evinde yapılan aramalarda 950 gram oluşum evresinde uyuşturucu, satışa hazır bir miktar sentetik uyuşturucu, 20 kilo 100 gram kimyasal madde ve malzemeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.T, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde çoğaltmak ve ticaretini yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.
Aracının altında metrelerce sürükledi! Suriyeli sürücü can aldı Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasbedilğini iddia etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi