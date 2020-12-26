Kıraathaneye kumar baskınında 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Kıraathaneye kumar baskınında 9 kişi yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen kumar baskınında yakalanan 9 kişiye idari para cezası uygulandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen kumar baskınında yakalanan 9 kişiye idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaağaç mahallesi Sakaldöken Caddesinde bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Söz konusu adrese giden Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, içeride kumar oynandığını ve sigara ile alkol tüketildiğini tespit etti. Ekiplerce içeride yakalanan 9 kişiye idari para cezası uygulanıp adli işlem yapıldı.

Son Dakika

Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı! 4 ölü, 4 yaralı

Bir süredir birlikte olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, öpüşme görüntüleri hakkında konuştu

Engin Nurşani, türkülerle son yolculuğuna uğurlandı

Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık sağlanacak

Son Dakika: Asgari ücret zammı için son toplantı 28 Aralık Pazartesi günü yapılacak

Kahvaltıya çağırmaya gitmişti! Abisinin cansız bedeniyle karşılaştı

"Gidecek yerim yok" diyen vatandaşa, sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza yazıldı

Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı