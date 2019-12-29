Bursa'da Kırım-Kerkük-Karabağ Sanat ve Dostluk Şöleni - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi tarafından düzenlenen "Kırım-Kerkük- Karabağ Sanat ve Dostluk Şöleni"ne Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu orkestrasını şef Abdullah Kurbani yönetti.

Ahmet Tuzlu'nun seslendirdiği "Beyaz Gül Kırmızı Gül" adlı türküye Bursalı müzikseverler coşkuyla eşlik etti.

Kırım, Kerkük ve Azerbaycan müziklerinin harmanladığı gecede, Kırım Derneği Cıyın Ansambli ile Azerbaycan Kültür Derneği Sanat Topluluğu gösteri grubu performans sergiledi.

Gecenin sonunda Bursalıları selamlayan gösteri grupları uzun süre alkışlandı.