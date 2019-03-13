Bursa'da 'Kırmızı Bülten'le Aranan Deaş'lı Kadın Terörist Yakalandı
43 dakika önce
BURSA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 'Kırmızı Bülten' ile aranan Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı kadın terörist A.A.M. yakalanarak gözaltına alındı.
BURSA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 'Kırmızı Bülten' ile aranan Lübnan
asıllı Danimarka
vatandaşı kadın terörist A.A.M. yakalanarak gözaltına alındı. Bursa
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak olarak yürüttüğü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Yıldırım
ilçesinde bir evde örgüt üyesinin saklandığı tespit edildi. Ekipler, bugün sabah erken saatlerde eve yoğun güvenlik önlemleri altında baskın yaptı. Operasyonda, 'Kırmızı Bülten' ile aranan ve Türkiye
'ye yasa dışı yollar ile giren Lübnan asıllı, Danimarka vatandaşı kadın terörist A.A.M., gözaltına alındı. A.A.M.'nin terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. A.A.M. ifadesi alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü.
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:06 Kaynak: DHA
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Kırmızı Bültenle Aranan DEAŞ'lı Kadın Terörist, Bursa'da Yakalandı
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