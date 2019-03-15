Son Dakika Haberleri: Bursa'da 'Kırmızı Bülten'le Aranan Deaş'lı Kadın Terörist Adliyede

Bursa'da 'Kırmızı Bülten'le Aranan Deaş'lı Kadın Terörist Adliyede

1 saat önce

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve 'Kırmızı Bülten' ile aranan Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı kadın terörist A.A.M., adliyeye sevk edildi.

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve 'Kırmızı Bülten' ile aranan Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı kadın terörist A.A.M., adliyeye sevk edildi. Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak olarak yürüttüğü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Yıldırım ilçesinde bir evde örgüt üyesinin saklandığı tespit edildi. Ekipler 13 Şubat 2019 sabahı, eve yoğun güvenlik önlemleri altında baskın yaptı. Operasyonda, 'Kırmızı Bülten' ile aranan ve Türkiye'ye yasa dışı yollar ile giren Lübnan asıllı, Danimarka vatandaşı kadın terörist A.A.M., gözaltına alındı. A.A.M.'nin terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. A.A.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:14 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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