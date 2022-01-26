Bursa'da kırmızı ışık faciası: 3 ölü... Kaza anı kamerada - Son Dakika

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu, otomobil içerisinde bulunan 3 genç hayatını kaybetti. Polis, itfaiye ve ambulans ekipleri hurdaya dönen Fiat marka otomobil içinde sıkışan üç genci kurtarmak için zamanla yarıştı ancak hastaneye kaldırılan yaralılar hayatını kaybetti. Tali yoldan ana yola kırmızı ışıkta geçen otomobil ile ana yoldaki kamyonetin çarpışma anı kameraya da saniye saniye yansıdı.

Kaza, gece 22.40 sıralarında Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Güzelyalı Kavşağı'nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, tali yoldan ana yola çıkan Uğur Ç. (35) idaresindeki 16 SFB 64 plakalı otomobil kırmızı ışık ihlali yapınca; o sırada ana yolda yeşil ışıkta geçen Yusuf K. (31) yönetimindeki 16 UCA 73 plakalı pikap ile çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil trafik lambasına çarparak savruldu. Direğe çarpan otomobilde ciddi hasar meydana gelirken, içindeki 3 yaralı genci kurtarmak için zamanla yarış başlatıldı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından aracın kesilmesi sonucu çıkarılırken, yaralılar ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen sürücü Uğur Ç. yanındaki arkadaşı Engin D.(35) ve kimliği belirlenemeyen bir erkek şahıs da hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsünün ise Bursa Şehir Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonrası Bursa-Mudanya yolu trafiğe kapanırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu hurdaya dönen araçların çekici marifetiyle kaldırılması sonucu yol tekrardan araç trafiğine açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA