BURSA Bursa'da 'kırmızı ışık ihlali' nedeniyle yaşanan 2 kaza kameralarda - Son Dakika

BURSA Bursa'da 'kırmızı ışık ihlali' nedeniyle yaşanan 2 kaza kameralarda

12.03.2021 11:12

Bursa'da 'kırmızı ışık ihlali' nedeniyle yaşanan 2 kaza kameralardaBURSA'da aynı gün içerisinde 'kırmızı ışık ihlali' nedeniyle meydana gelen 2 ayrı kazada 10 kişi yaralandı.

Bursa'da 'kırmızı ışık ihlali' nedeniyle yaşanan 2 kaza kameralarda

BURSA'da aynı gün içerisinde 'kırmızı ışık ihlali' nedeniyle meydana gelen 2 ayrı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kazalardan biri, akşam saatlerinde, Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta durmayan Rafet M.(25) yönetimindeki 06 MB 3593 plakalı otomobil, Suat Y.?nin kullandığı 16 TBU 12 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta da büyük hasar meydana gelirken, Suat Y.?nin aracında bulunan Raif B., Şeyma A., Tenzile A., Yasemin Ö., Gülnur A., Gülsüm Y. ile Rafet M.?nin otomobilinde yolcu olarak bulunan Üla E., Muhammed C. ve Fatime E. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 9 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Rafet M.?nin kırmızı ışıkta geçtiği görülüyor.

Diğer kaza ise, gece yarısı, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde yaşandı. Oğuz K. (26) yönetimindeki 35 RF 066 plakalı araç, kırmızı ışıkta geçince karşı yönden gelen Muhammet A. (34) yönetimindeki 16 JRC 07 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Muhammet A.?nın kullandığı otomobil ters dönerken sürücü, yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Muhammet A. ile hafif yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Oğuzhan K.?yi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kaza anı çevredeki işyerlerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.

BURSA Bursa'da 'kırmızı ışık ihlali' nedeniyle yaşanan 2 kaza kameralarda
BURSA Bursa'da 'kırmızı ışık ihlali' nedeniyle yaşanan 2 kaza kameralarda
BURSA Bursa'da 'kırmızı ışık ihlali' nedeniyle yaşanan 2 kaza kameralarda
BURSA Bursa'da 'kırmızı ışık ihlali' nedeniyle yaşanan 2 kaza kameralarda
BURSA Bursa'da 'kırmızı ışık ihlali' nedeniyle yaşanan 2 kaza kameralarda
BURSA Bursa'da 'kırmızı ışık ihlali' nedeniyle yaşanan 2 kaza kameralarda
BURSA Bursa'da 'kırmızı ışık ihlali' nedeniyle yaşanan 2 kaza kameralarda
BURSA Bursa'da 'kırmızı ışık ihlali' nedeniyle yaşanan 2 kaza kameralarda
BURSA Bursa'da 'kırmızı ışık ihlali' nedeniyle yaşanan 2 kaza kameralarda
BURSA Bursa'da 'kırmızı ışık ihlali' nedeniyle yaşanan 2 kaza kameralarda
BURSA Bursa'da 'kırmızı ışık ihlali' nedeniyle yaşanan 2 kaza kameralarda
BURSA Bursa'da 'kırmızı ışık ihlali' nedeniyle yaşanan 2 kaza kameralarda
BURSA Bursa'da 'kırmızı ışık ihlali' nedeniyle yaşanan 2 kaza kameralarda

Yıldırım, Otomobil, Vatan, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA Bursa'da 'kırmızı ışık ihlali' nedeniyle yaşanan 2 kaza kameralarda - Son Dakika


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