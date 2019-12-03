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Bursa'da kış lastiği denetimi

7 saat önce

Türkiye genelinde 1 Aralık 2019 tarihinde başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında Bursa polisi otogar ve çevresinde denetim yaptı.

Bursa'da kış lastiği denetimi, System.String[]

Türkiye genelinde 1 Aralık 2019 tarihinde başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında Bursa polisi otogar ve çevresinde denetim yaptı.


Kış lastiği uygulamasının devreye girmesiyle trafik polislerinin lastik denetimi başladı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirler arası yolcu otobüsleri ve yük taşıyan ticari araçların lastikleri üzerinde denetim yaptı. Çok sayıda otobüsün ve minibüsün lastiği "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü. 1 Nisan 2020 tarihine kadar sürecek olan kış lastiği uygulamasında trafik polislerinin denetimleri devam edecek. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçların lastikleri üzerinde M+S işareti veya kar tanesi işaretinin bulunması gerekiyor.


Kış lastiği denetimi hakkında bilgi veren Başkomiser Mustafa Güler, "Karayolları trafik kanunu ve ilgili mevzuat dahilinde kış dönemi geldiğinde yolcu ve yük taşıyan ticari araçların kış lastiği takması mecburidir. Araçlara yönelik uygulama yapmaya devam ediyoruz. Hava sıcaklığının ortalama 7 derecenin altına düştüğü şartlarda kış lastiği fren mesafesinde ve trafik güvenliği açısından önemli rol almaktadır. Biz de terminal çıkışında kış lastiği kontrolü yapıyoruz. Bu denetimler otogar çıkışı ve şehir merkezinde 7/24 devam etmektedir. 1 Aralık - 1 Mart tarihleri arasında ticari amaçlı yük ve yolcu taşıyan araçlara 625 lira idari para cezası kesiliyor" ifadesinde bulundu. - BURSA

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Aralık, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:02 Kaynak: İHA
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