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Bursa'da kış lastiği uygulaması

6 saat önce

Bursa'da, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayacağı bildirildi.

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Bursa'da, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığının, Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği ile ülkede tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda, her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılmasının zorunlu hale getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Bursa ili ve bağlı ilçe merkezlerinde (belediye hudutları içinde) şehir içi yolcu ve yük taşımacılığında kış lastiği uygulamasının 18 Kasım 2019 tarihli Valilik oluru ile 1 Aralık 2019-1 Mart 2020 tarihlerinde uygulanması uygun görülmüştür." ifadesine yer verildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:18 Kaynak: AA
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