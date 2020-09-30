Bursa'da kış spor okulları 3 Ekim'de açılacak - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kış spor okulları 3 Ekim'de faaliyetine başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sağlık tedbirlerini artırarak spor tesislerini yeniden kullanıma açan Büyükşehir Belediyesinin kış spor okullarında 5-16 yaş grubundaki öğrenciler eğitim görecek.

Öğrencilerin yüzme, voleybol ve basketbol başta olmak üzere masa tenisi, bocce, karate, jimnastik, okçuluk, tenis ve satranç branşlarında eğitim alacağı etkinlik, 8 ayrı dönemde gerçekleşecek.

Gençlerin spor hayatlarının temelini oluşturmada etken olan okullara kayıtlar, Fethiye Spor Kompleksi, Acemler BUSKİ Spor Tesisleri ve Hüdavendigar Spor Tesisleri'nde alınacak.

Her bir dönemin 4 hafta süreceği kış spor okulları, 9 Mayıs 2021'de sona erecek.