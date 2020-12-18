Bursa'da, kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu - Son Dakika

Bursa'da, kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
18.12.2020 16:05
BURSA'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala oluşan trafik yoğunluğu, dronla havadan görüntülendi.
BURSA'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala oluşan trafik yoğunluğu, dronla havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge doğrultusunda hafta sonu yurt genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Bursa'da trafik yoğunluğu oluştu. Kısıtlama öncesi evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, Bursa- Ankara yolunda trafiğe neden oldu. Kent trafiğinin önemli noktalarından olan Acemler Kavşağı'ndan Bursa ve Ankara yönüne uzun araç kuyrukları oluştu. Kısıtlama öncesi kentte yüzde 60 oranında arttığı öğrenilen trafik yoğunluğu, dronla havadan görüntülendi.
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